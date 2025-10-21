Die Stadtfelder haben iauf ihrer Auswärtsreise durch Bayern drei weitere Punkte für den Klassenerhalt in der Regionalliga gesammelt. Und durften sich dafür auch bei ihrem Trainer bedanken.

Marin Kostadinov sorgte in Thalkirchen mit zwei Einzelsiegen für die größte Überraschung.

Magdeburg - Marin Kostadinov, dieser „alte Hase“, hat diesen Punkt gerettet. Er hat die Nummer eins der SpVgg Thalkirchen, Christian Cavatoni, niedergerungen. In fünf Sätzen. Mit 12:10 im letzten Durchgang. Er hat Daniel Sonntag, die Nummer zwei der Bayern, geschlagen. In vier Sätzen. Mit 13:11 im letzten. Aber vor allem gegen Catavoni hat er sich selbst, seine Mannschaft und den Gegner gleichermaßen überrascht. „Mit diesem Sieg war nicht zu rechnen. Der Gegner trifft eigentlich alles, er ist eigentlich stärker, aber Marin hat hat das ganz stark gemacht und ihn super ausgeblockt“, freute sich Jens Köhler.