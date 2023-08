Patrick Oeding (r./mit Mohamed Sebri) gehört mit 35 Jahren zu den Routiniers in der TuS-Mannschaft, die die Youngsters in der Mannschaft auf eine Reise zum Klassenerhalt führen sollen.

Neustadt - Tom Brachwitz ist der Mann für alle Fälle. Im Fall des ersten Spieltags in der Fußball-Landesklasse 2 brachte ihn sein Trainer mit Beginn der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Mittig im Angriff. Diese Rolle füllt Brachwitz nun schon seit Monaten beim TuS 1860 aus. Und man darf behaupten, dass die Neustädter von dieser großen Ruhe und der Größe des Routiniers auf dem Weg zum Klassenerhalt in der vergangenen Saison profitiert haben.

Zugleich hat Trainer René Angerer mit dem Einsatz des 31-Jährigen aus der Not eine Tugend gemacht. Denn Brachwitz ist ja eigentlich durch und durch Torhüter. „Aber wenn er in den Angriff kommt, wird es schwierig für den Gegner“, sagt Angerer. Denn einen Brachwitz haut so schnell nichts um. Auch am vergangenen Sonnabend gegen Besiegdas nicht.

„In der Kabine unsere Sinne geschärft“

Mit dem 1,94-Meter-Mann Brachwitz, der aufgrund des verletzungsbedingten Ausscheidens von Marc-Justin Schulz ins Spiel gekommen war, ist dem TuS ein Comeback gelungen, das der Coach allein ob der widrigen Bedingungen als „ganz hervorragend“ bezeichnete. Auch über den Platz an der Zielitzer Straße rollte eine Hitzewelle hinweg, die ein läuferisches Engagement nicht gerade erträglich machte.

TuS hatte dann keinen guten Start, weil erst Keeper Florian Schneider beim 0:1 (8.) durch Finn Helmecke ein grober Schnitzer unterlief, weil Besiegdas dann nach einem Standard in der 27. Minute durch Calvin Rupert Emmanuel um 0:2 (27.) traf. Und TuS hatte zudem Glück, dass ein Elfmeterpfiff gegen die Angerer-Elf noch ausblieb.

Es hätte also anders kommen können, oder? Womöglich nicht, wenn man der Aufzählung hochkarätiger Chancen durch den Coach folgt. Allein Mohamed Sebri, sagt Angerer, hatte vier Möglichkeiten von dieser Qualität. Herausgekommen ist der Treffer zum 3:2 in der 82. Minute. „Wir hatten in der Kabine unsere Sinne geschärft“, berichtet der Trainer über die Pause, „danach war alles nur noch Kopfsache.“ Nicht unbedingt bei einem der beiden Elfmeter, die jeweils Patrick Oeding zum 2:2 und 4:2-Endstand (57., 90.+2) verwandelte. „Den muss man nicht unbedingt pfeifen“, war sich Angerer sicher. Den Anschlusstreffer hatte indes Owen Etinosa Iyamu erzielt – nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel.

Kontrastprogramm bei TuS

Iyamu ist 18 Jahre und damit ein Teil des Kontrastprogramms bei den Neustädtern. „Wir haben eigentlich kaum einen Spieler mit Mitte 20 in unseren Reihen, bei uns sind sie entweder Ü 30 oder 18 bis 21 Jahre jung“, sagt der 47-jährige Coach. Vielleicht auch deshalb „haben wir eine richtig geile und charakterlich starke Truppe, die einfach Spaß macht“. Und die den Klassenerhalt sichern soll. Und zwar mit stabileren Leistungen als im vergangenen Jahr. „Ich weiß, was die Mannschaft kann, wenn sie ihre Stärken umsetzt“, sagt Angerer, der sich mit dem Sieg gegen Besiegdas mal wieder darin bestätigt sieht, dass Testspiele und ihre Ergebnisse allenfalls eine zweitrangige Bedeutung haben. „Wir haben drei von vier Vorbereitungsspielen zum Teil deutlich verloren. Nun haben die Jungs wieder gesehen, dass Ergebnisse allein dann wichtig sind, wenn es darauf ankommt.“

Und wenn es darauf ankommt, ist eben Tom Brachwitz der Mann für alle Fälle. Allerdings wird sich ab November von Fall zu Fall entscheiden, ob er dann noch im Sturm steht oder doch wieder ins Gehäuse rückt. Brachwitz hatte in der Hinrunde der vergangenen Saison einen Mittelhandbruch erlitten, ihm wurde deshalb eine Platte eingesetzt. Im elften Monat dieses Jahres wird die Platte wieder entfernt. Womöglich hat er bis dahin noch das eine oder andere Tor erzielt.