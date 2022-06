TuS 1860 Magdeburg setzt in der Fußball-Landesklasse auf Jugend

Ein schwieriges Jahr liegt hinter den Fußballern des TuS 1860 Magdeburg. Sang- und klanglos stieg das Team aus der Landesliga ab. In der neuen Saison möchte Trainer René Angerer das Team in der Landesklasse stabilisieren.

Magdeburg - Die Bilanz der abgelaufenen Saison bei den Fußballern des TuS 1860 Magdeburg war desaströs. Vier Punkte holte das Team lediglich in der Landesliga. 13 Zähler fehlten zum Klassenerhalt. Entsprechend verhalten geht Trainer René Angerer die neue Aufgabe in der Landesklasse an.