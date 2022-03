Fußball-Landesliga Nord TuS 1860 startet in die Aufholjagd

Kann TuS 1860 den Klassenerhalt schaffen? Erreicht der VfB Ottersleben mehr Punkte als in der Hinrunde? Und wie gelingt dem MSV Börde der Re-Start in die Landesliga-Saison nach einer von Corona geprägten Vorbereitung? Mit diesen Fragen kehren die Magdeburger Teams morgen in den Pflichtspielbetrieb zurück.