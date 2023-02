Mit einem Heimspiel gegen den SV Meppen beginnt für die U 17 des Magdeburger FFC am Sonntag die zweite Saisonhälfte. In der Vorbereitung auf diese hat Trainer Christian Stephan die Trainingsarbeit gänzlich umgestellt.

Magdeburg - Über die Weihnachtsfeiertage hat sich Christian Stephan so seine Gedanken gemacht. „Was für Spielerinnen hab ich in meiner Mannschaft, was für ein Trainer möchte ich sein und welchen Fußball möchte ich spielen lassen?“, fragte sich der Coach der B-Juniorinnen des Magdeburger FFC. Und in seiner „weihnachtlichen Denke“ kam der 41-Jährige schließlich für sich zu dem Entschluss, neue Wege zu beschreiten. Seit dem 16. Januar stehen die Bundesliga-Fußballerinnen wieder im Trainingsbetrieb. Seit dem 16. Januar hat sich der Lehrplan radikal geändert.