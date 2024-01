Die USC-Basketballer fallen in ein altes Muster: Sie zeigen Schwächen in der Defensive und verlieren deshalb deutlich gegen Halle. Die nächste Aufgabe heißt Alba Berlin II.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altstadt. - Das nächste Spiel wird ein „komplett anderes“, weiß Robert Wendt. Das nächste Spiel steigt bereits am Sonnabend, wieder in heimischer Halle, zur besten Sendezeit (17 Uhr) zwischen Kaffee und Abendbrot. Im nächsten Spiel treten die USC-Basketballer gegen den Tabellenletzten und damit -nachbarn in der 2. Regionalliga Ost an – gegen Alba Berlin II. Das nächste Spiel, weiß Coach Wendt, „müssen wir gewinnen“.