USC-Damen vollziehen Drittliga-Neustart in der Campushalle

Großer Kader, neue Gesichter, alter Stamm: Die USC-Damen greifen ab Sonnabend wieder an. Zum Auftakt in der Volleyball-Regionalliga hat Trainerin Anja Bechmann bereits die Qual der Wahl. Denn zu den zehn verbliebenen Damen aus der vergangenen Serie sind sieben neue hinzugekommen.

Magdeburg - Am Ende ist ihr die Entscheidung recht leicht gefallen, denn vieles hatte Anja Bechmann von ihrer Zukunft als USC-Trainerin auch vom Kader für die neue Saison abhängig gemacht. Der lässt sich nun sehen, qualitativ wie quantitativ. Er zählt 17 Damen. Und nicht wenige von ihnen haben sich bereits durch die 3. Liga und die Regionalliga gekämpft. In Letzterer beginnt für den USC an diesem Sonnabend auch die neue Saison gegen den BBSC 3 aus Berlin (15 Uhr, Campushalle 3). Es ist ein Neustart. Und nicht nur für die Bechmann-Schützlinge der Vorsaison, die in den sauren Apfel des Abstiegs beißen mussten.