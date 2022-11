USC-Damen: Warum Trainerin Anja Bechmann trotz eines ungefährdeten 3:0-Siegs nicht zufrieden war

Die Damen des USC haben in der Regionalliga Nordost gewonnen – und zum zweiten Mal in Folge ohne Satzverlust. Dennoch haderte Trainerin Anja Bechmann mit der Leistung ihrer Schützlinge.

Magdeburg - Nach 90 Minuten hatten sie ihren Matchball gegen den Berliner VV verwandelt. Erneut hatten sie ein Punktspiel in der Regionalliga Nordost in nur drei Sätzen (19, 19, 16) für sich entschieden. Trotzdem war Anja Bechmann am vergangenen Sonnabend in der heimischen Campushalle keineswegs zufrieden. Die USC-Trainerin fand nach der Partie nur wenige positive Worte für den Auftritt ihres Teams: „Unser Kader war zwar deutlich angeschlagen, aber das darf keine Ausrede für die gezeigte Leistung sein.“ Zugleich fühlte sich die Übungsleiterin an den Spieltag zuvor erinnert. Auch da hatte der Tabellendritte ohne Satzverlust gesiegt – beim VfK Berlin-Südwest.