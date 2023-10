Magdeburg - Bei der Mission Wiederaufstieg in die 3. Liga kann der USC Magdeburg auch auf viel Erfahrung setzen. Diese bringt nicht zuletzt Paul Eisel mit. So kam der 29-Jährige in seiner Laufbahn mehrere Saisons in den Genuss, in der zweiten Liga für den VC Bitterfeld-Wolfen aufzulaufen. Nun soll er beim USC die vielen jungen Wilden zwei Klassen tiefer anführen. „Paul ist ganz wichtig für uns“, verdeutlicht Trainer Dennis Raab, der mit seiner Mannschaft nach drei Siegen zum Saisonauftakt an diesem Sonnabend den TSV Spandau ab 18 Uhr zum Heimspiel in der Regionalliga Nordost empfängt.

Für Eisel ist es ein neues Gefühl, in der Campushalle anzutreten. Er gehört erst seit diesem Sommer zum Kader des USC. Zu seinem Wechsel führte Volleyball-Romantik. So hat der Außenangreifer aus Liebe zu der Sportart wieder mit dem Spielen begonnen. Bei Bitterfeld-Wolfen hörte er vor zweieinhalb Jahren auf. „Weil ich Vater einer inzwischen acht Monate alten Tochter geworden bin, war da ein bisschen Flaute. Außerdem hatte ich einen Bandscheibenvorfall“, erklärt Eisel seine damalige Entscheidung, „doch jetzt wollte ich nochmal einen Angriff starten. Ohne Volleyball ist es nämlich auch blöd und ich will einfach nochmal Spaß an dem Sport haben“.

Spaß machte es ihm bei Bitterfeld-Wolfen, den er schon seit circa 20 Jahren seinen Heimatverein nennt. Aber in seiner Zweitliga-Zeit war der Leistungsgedanke natürlich nochmal ausgeprägter als bei den gleichwohl auch ehrgeizigen Magdeburgern. Viereinhalb Jahre wetteiferte Eisel im Unterhaus um Punkte, Sätze und Siege. „Das war eine mega Ehre und am Anfang war ich auch echt nervös, bis dann eine gewisse Routine reinkam“, blickt er zurück und ergänzt: „Das waren absolut geile Spiele auf einem Niveau, das einen richtig fordert.“ Als Highlight sieht er seine „MVP-Medaillen – auch wenn es nur Silbermedaillen waren, aber als Außenspieler muss man das erst mal packen“.

Ich kann auch was von den Jungs lernen. USC-Neuzugang Paul Eisel überseine neuen Teamkollegen

Wie das zwischenzeitliche Ende der Laufbahn mit der Familie zusammenhing, spielten die familiären Gegebenheiten nun auch beim Schritt zum USC eine Rolle. „Weil meine Schwiegereltern in Magdeburg wohnen und wegen unserer Tochter sind wir hergezogen“, schildert Eisel. Und der neue Wohnort begünstige dann den Schritt zum Raab-Team natürlich, wobei er nicht nur den Coach auch vorher kannte. Seiner Arbeit geht der 1,86 Meter große Akteur indes in Halle nach, er ist dort in der IT tätig: „Das ist ein krasses ambivalent. Deshalb wollte ich auch wieder spielen, denn in meinem Job sitze ich viel am PC.“

Auf Anhieb fühlt sich der Rechtshänder bei seinem neuen Verein derweil nicht nur wohl, weil er hier einen guten Ausgleich zum Beruf gefunden hat. Darüber hinaus schwärmt Eisel: „Die Mannschaft hat mich super aufgenommen.“ Und er hat für seine neuen Teamkollegen viel Lob übrig: „Die Jungs sind Kampfschweine und richtig gut, was auch die bisherigen drei 3:0-Siege zeigen.“ Der Außenangreifer will dem USC nicht nur mit seiner Erfahrung helfen, sondern möglichst auch mit klasse Auftritten entscheidend zu solchen Siegen beitragen. In Sachen Leistungsvermögen erkennt er bei sich noch Potenzial: „Ich bin körperlich noch nicht ganz wieder da.“

Und das erscheint wiederum nur logisch: Nach der Pause muss Eisel erst mal wieder reinkommen, hielt er sich bis Sommer doch lediglich mit Kraftübungen fit. An Volleyball muss sich der routinierte Akteur erst wieder gewöhnen. Nach dem Bandscheibenvorfall hofft er, gesund zu bleiben. „Bisher hält noch alles“, sagt der Familienvater mit einem Lächeln – jedoch auch Ernsthaftigkeit. Aber allein schon, einen solchen erfahrenen Spieler in den eigenen Reihen zu haben, hilft dem USC eben enorm. Eisel formuliert es allerdings bescheiden: „Vielleicht lernen die Jungs was von mir, aber ich kann auch was von ihnen lernen.“