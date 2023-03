250 Punkte gelangen USC-Akteur Karl Potratz (am Ball) in dieser Saison. Doch nicht nur mit seinen verwandelten Würfen war der 24-Jährige ein Garant zum Klassenerhalt.

Magdeburg - Karl Potratz misst 1,85 Meter. Allgemein ist das eine völlig normale Körperlänge. „Aber für Basketball bin ich klein“, sagt der 24-jährige Spieler des USC Magdeburg selbst. Doch als ein Handicap erweist sich das keineswegs. Er ist Point Guard, also Spielmacher, und auf dieser Position kann er seine Stärken klasse einbringen. Diese Saison in der 2. Regionalliga Ost beendete Potratz mit 250 Punkten als zweitbester Werfer der Elbestädter. Unter anderem damit hatte er entscheidenden Anteil am Klassenerhalt des Aufsteigers.