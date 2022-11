Basketball USC: Letzter Eindruck positiv

Für die Basketballer des USC geht am Sonntag der Kampf um den Klassenerhalt in die nächste Runde. Nach der Niederlage beim Spitzenreiter der 2. Regionalliga Ost kommt der Tabellennachbar in die Halle am Hegelgymnasium. Und USC-Trainer Robert Wendt hofft dann, wieder in voller Besetzung antreten zu können.