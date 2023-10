Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Dennis Raab muss schon einen Moment länger darüber nachdenken, was ihm nun am meisten gefallen hat an den beiden Siegen seiner Mannschaft zum Saisonauftakt in der Regionalliga Nordost. Er sagt zunächst grundsätzlich: „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, ich konnte wechseln, ohne einen qualitativen Verlust zu haben.“ Im individuellen Bereich wiederum überzeugte ihn die Harmonie zwischen Zuspieler Tom Heidecke, der in beiden Partien zum besten Akteur seines Teams auserkoren wurde, und den Angreifern Bennet Drebenstedt und Christian Wustrau. Und gefreut hat er sich, dass der Routinier Gunnar Griep in den schwierigen Momenten immer die richtige Lösung gefunden hatte.