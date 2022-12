USC Magdeburg hadert mit seiner Auswärtsschwäche

Magdeburg - Dieser rote Faden zieht sich durch die Saison. Und dieser rote Faden sollte in der Rückrunde der 2. Regionalliga Ost reißen, wollen die Basketballer des USC Magdeburg den Kampf gegen den Abstieg zu ihren Gunsten entscheiden. Trainer Robert Wendt erklärt den Faden so: „Wir scheitern an den eigenen Fehlern in den Auswärtsspielen. Aber auch in diesen Partien müssen wir besser performen und Punkte sammeln, um den Klassenerhalt zu schaffen.“ Bislang ist das nur einmal in dieser Serie gelungen, am ersten Spieltag bei den StarWings in Glienicke. Eine Pflichtaufgabe, wie sich herausgestellt hat, Glienicke ist Tabellenletzter mit null Zählern. Ansonsten kassierte der Aufsteiger deutliche Niederlagen. Wie zuletzt beim RSV Stahnsdorf II.