Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Diese Woche ist für die Basketballer des USC Magdeburg nicht nur aufgrund der danach beginnenden Winterpause eine besondere. Denn die Tage vorm dritten Advent stehen für die Elbestädter im Zeichen von zwei direkten Duellen gegen Konkurrenten im Abstiegskampf der 2. Regionalliga Ost. „Wir sind in die Woche mit dem Ziel gestartet, zwei Siege zu holen“, verdeutlicht Trainer Robert Wendt. Der erste ist dem USC dabei bereits in der heimischen Halle am Hegelgymnasium gelungen. Am Donnerstagabend setzte sich das Team mit 77:71 (42:39) gegen den SV Empor Berlin durch, wobei beide Mannschaften im Saisonverlauf bis dato zwei Siege eingefahren hatten.