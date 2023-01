Basketball USC Magdeburg möchte im Final Four um den Landespokal überraschen

Die Basketballer des USC Magdeburg sind an diesem Freitag im Landespokal gefordert. In Quedlinburg wird der Sieger in einem Final Four gesucht. Für Trainer Robert Wendt ist es zugleich die beste Vorbereitung auf den Abstiegskampf in der 2. Regionalliga Ost.