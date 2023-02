Johann Potratz (am Ball/gegen Jermaine Fleck) konnte sich mit dem USC in der Schlussphase nicht mehr steigern und verpasste mit seiner Mannschaft auch deshalb den achten Saisonsieg.

Magdeburg - Nächster Anlauf, nächster Wurf. Wieder tänzelt der Ball auf dem Ring. Wieder fällt er nicht in den Korb. Wieder gewinnt der Gegner den Rebound. Der verflixte Run, so hart erarbeitet, will nicht weitergehen, er stoppt beim 54:61. Auf der anderen Seite gelingt TuS Lichterfelde ein Dreier in präziser Formvollendung. 54:64. Ende des dritten Viertels.