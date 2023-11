Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In Schulzendorf dürfte sich niemand gefreut haben über den eigenen Erfolg. Wenngleich sich die Volleyballer aus dem Brandenburgischen weiter ungeschlagen durch die Saison in der Regionalliga Nordost schmettern, wenngleich sie den zweiten Platz in der Tabelle gefestigt haben. Aber ein Sieg im Tiebreak ist eben nur ein Zweidrittel-Erfolg, weil statt drei nur zwei Zähler auf das Punktekonto fließen. Und einer für den Unterlegenen. Was den Abstand zum Spitzenreiter trotz weißer Weste weiter wachsen lässt. So geschehen nach dem direkten Verfolgerduell zwischen dem VfK Südwest Berlin und den Schulzendorfern (2:3).