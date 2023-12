Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Zwei Spiele in drei Tagen waren am Ende zu viel für die Kräfte im schmalen Kader des USC. Dabei waren sie mit viel Hoffnung zur Auswärtspartie am vergangenen Sonnabend nach Potsdam gereist. „Wir wussten, dass die Red Hawks seit Oktober kein Spiel mehr gewonnen hatten, wir selbst gerade im Aufwind sind und uns gefunden haben“, erklärte Robert Wendt, der Trainer der Magdeburger Basketballer. „Das wollten wir nutzen.“ Aber es nützte nichts: Nachdem der USC zwei Tage zuvor gegen Empor Berlin noch den dritten Saisonsieg in der 2. Regionalliga Ost bejubelt hatte, musste er beim 69:76 (42:44) in Potsdam die siebte Niederlage hinnehmen.