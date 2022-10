USC Magdeburg wehrt sich stark, verliert aber

Der USC Magdeburg hat seine dritte Saisonniederlage in der 2. Regionalliga Ost kassiert. Warum Trainer Robert Wendt dennoch mit positiven Erkenntnissen aus dem Spiel gegangen ist.

Johann Potratz (gegen Leif Jacobsen) führt den Ball, Linus Wascher macht sich auf den Weg zum Korb. Doch gerade in der zweiten Halbzeit gegen Wolfenbüttel wurde es für die Magdeburger immer schwerer, diesen Weg zu finden.

Magdeburg - Max Brennecke ist mal wieder vorangegangen. Die ersten acht Punkte für die USC-Basketballer gingen auf sein Konto. „Er hat immer wieder das Momentum auf unsere Seite geholt“, lobte Trainer Robert Wendt den 29-Jährigen, der letztlich mit 18 Punkten auch der beste Schütze der Magdeburger war. Dass dies zuletzt nicht zum Heimsieg in der 2. Regionalliga Ost reichte, spielte für den Coach nur eine untergeordnete Rolle. Der Gegner war als Tabellenerster in die Halle am Hegelgymnasium gekommen. Der Gegner hieß MTV Wolfenbüttel. Und er setzte sich mit 93:65 (45:41) durch.