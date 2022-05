USC Magdeburg: Zurück zum Druck

Magdeburg - Doch, doch: Marko Schulz kann sich aufregen. Mal lauter, mal leiser. Aber in aller Deutlichkeit. Dabei wirkt der Trainer der USC-Volleyballer grundsätzlich immer so besonnen. Vor allem am Tag nach einem Spiel. Wie gestern, am Tag nach der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft in der Drittliga-Partie in heimischer Campus-Halle gegen den Kieler TV II. Schulz aus dem Trainerduo mit Dennis Raab erklärte: „Es gab schon Momente, in denen ich mich aufgeregt habe, vor allem, wenn vier Bälle in Serie ins Feld fallen, weil sich keiner bewegt.“ Womit er zugleich das größte Problem am vergangenen Sonntag angesprochen hatte.