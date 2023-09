Die Basketballer des USC stehen vor einer großen Herausforderung: Das Team um Trainer Robert Wendt hat Leistungsträger verloren - und will dennoch den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga schaffen.

Karl Potratz (am Ball) startet mit dem USC mit dem Derby in Halle in die neue Saison.

Magdeburg - Fastbreak, Dunk und Dreier: An diesem Sonnabend starten die USC-Basketballer in die neue Saison in der 2. Regionalliga Ost. Es ist der Start in die Ungewissheit. Und in die Hoffnung, diese alsbald aus den Trikots zu schütteln. Wobei Zeit für Trainer Robert Wendt relativ ist. „Wir haben wichtige Leistungsträger verloren und junge Spieler hochgezogen, die es nun zu integrieren gilt. Das funktioniert aber nicht in vier oder sechs Wochen. Das ist ein langer Prozess über die Saison hinweg“, erklärte der Coach, der mit seinem „dünnen Kader“ zum Auftakt beim USV Halle (18 Uhr) antritt. „Das ist bereits ein Spiel, das für den weiteren Saisonverlauf wichtig sein wird“, ist sich Wendt sicher und ergänzt: „Auch mit Blick auf die Tabelle.“

Wir müssen versuchen, die Emotionen für uns zu nutzen. USC-Trainer Robert Wendt

Der 28-Jährige ist froh, dass seine Mannschaft zuletzt zwei Testspiele bestreiten konnte. Gegen den Regionalligisten Tigers Aschersleben verloren sie deutlich, gegen den Oberligisten MSV Börde gewannen sie klar. In letzterer Partie „haben wir in der ersten Halbzeit eine überzeugende Leistung gezeigt“. Diese Leistung gilt es künftig über die 40 Nettominuten abzurufen. In Halle sind dann nicht nur individuelle Fähigkeiten und Spielverständnis erforderlich. „Das Derby hat in der Vergangenheit immer vom großen Kampf und von den Emotionen gelebt, wir müssen versuchen, die Emotionen für uns zu nutzen“, sagte Wendt.

Zugleich muss sich die Mannschaft weiter auf dem Parkett finden. „Die Vorbereitung lief durchwachsen. Wir haben nicht einmal Fünf-gegen-Fünf trainieren können, umso wichtiger waren die beiden Testspiele für uns.“

Klar ist zudem: Die Abgänge von Jan Bergen (ist nach Schwelm gewechselt) , Ole Angenstein (ist in die USA gegangen), Lukas Moll und Jan-Niklas Klinkmann (beide sind beruflich verzogen) wiegen natürlich schwer. Und selbst mit ihnen war es in der vergangenen Saison eine große Herausforderung, den Abstieg zu verhindern. „Jetzt sind andere Spieler gefordert, Verantwortung zu übernehmen“, betonte Wendt. Und die jungen Akteure zu führen. Über 20 Saisonspiele hinweg. Idealerweise bis zum Klassenerhalt. Coach Wendt: „Daran müssen wir hart arbeiten.“