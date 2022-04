USC-Trainer Schulz: „Stand heute ist es unser Ziel, die Klasse zu halten“

Die Saison der USC-Volleyballer ist vorüber, die Planung für die neue Serie in Liga drei läuft schon seit geraumer Zeit auf Hochtouren. Was Trainer Marko Schulz dabei beachten muss.

Magdeburg - In dieser Woche haben die Volleyballer des USC Magdeburg die Polizeiauswahl Sachsen-Anhalts in zwei Trainingseinheiten gefordert. Aber damit war der Tanz auf dem Parkett durch die Saison endgültig beendet. Die Akteure des Drittligisten, die sich in der abgelaufenen Serie zur Bronzemedaille gekämpft haben, gehen in den kommenden Monaten in den Sand und bestreiten Beach-Turniere. Derweil ist das Trainerduo mit Marko Schulz und Dennis Raab damit beschäftigt, das Engagement von potenziellen Neuzugängen für die kommende Saison zu sichern, um die Abgänge wichtiger Spieler zu kompensieren. Auch über den Stand der Planung sprach die Volksstimme mit dem 40-jährigen Schulz.