USC übernimmt wieder die Rote Laterne

Jan Seeger passte in die Mitte für Max Rössig oder passte nach außen für Eric Schlese (r.). Und das so gut, dass die Spandauer Trainer ihn zum besten Akteur des USC wählten. Doch landeten viele Angriffschläge der Magdeburger im Aus.

Magdeburg - Gunnar Griep hat sich am Sonnabend wieder als Glücksbringer das Trikot übergezogen. Aufgrund seiner muskulären Probleme ist sein Einsatz derzeit ausgeschlossen. Aber „als moralische Unterstützung“, wie er seine Rolle selbst interpretierte, hatte der 39-Jährige eine Woche zuvor ja ein kleines Wunder bewirkt, beim Drei-Satz-Sieg seiner USC-Volleyballer gegen die TSGL Schöneiche II. Doch nun, im Punktspiel der 3. Liga Ost in der heimischen Campushalle, stand Griep nachdenklich, den Kopf in die Hand gelegt, am Spielfeldrand und musste zusehen, wie seine Mannschaft der Mut verließ gegen den TSV Spandau – und wie sie letztlich mit 1:3 (-25, 10, -17, -21) verlor. Was wiederum Trainer Dennis Raab mit diesem Fazit und Ausblick bedachte: „Wir müssen es wieder schaffen, mehr als nur einen Satz Volleyball zu spielen.“