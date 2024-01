Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altstadt. - Tim Ostermann ist 18 Jahre alt und bereits fest integriert bei den USC-Basketballern. Deshalb hofft sein Trainer, dass der junge Mann am 4. Februar wieder spielen kann. Dann empfangen die Magdeburger die Freibeuter aus Berlin zum Punktspiel in der 2. Regionalliga Ost. „Meines Erachtens ist das die ausgeglichenste Mannschaft der Liga“, erklärt Coach Robert Wendt. Dann wollen sie trotzdem punkten, denn wenngleich ihnen das gegen Eintracht Stahnsdorf zuletzt nicht gelungen ist, sagte Wendt, „sind wir wieder da und haben gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können“. Selbst unter personell schwierigen Umständen.