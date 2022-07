USC-Volleyballerinnen kassieren achte Niederlage der Saison

Für die Volleyballerinnen des USC Magdeburg läuft es einfach nicht in der 3. Liga Nord, Vorrunde 1. Gegen SG Einheit Zepernick kassierte das Team bereits die achte Saisonniederlage. Und wie so oft in dieser Spielzeit konnte die Pleite mit einem Wort beschrieben werden.

Magdeburg - Am 3. Januar geht der Kampf für die Volleyballerinnen des USC weiter. Dann steigen sie ins Training ein. Dann werden sie auf ein wichtiges Spiel hinarbeiten. Auf das letzte Spiel der Vorrunde 1 in Liga drei. Auf die Partie beim Kieler TV am 9. Januar, der wie der USC bereits für die Abstiegsrunde gesetzt ist. Für diese können die Magdeburgerinnen wiederum mit einem Sieg an der Förde eine gute Voraussetzung schaffen. Denn die Punkte würden sie in die Partien im Kampf um den Klassenerhalt mitnehmen.