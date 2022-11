USC: Warum die Niederlage des USC unfassbar war

USC-Trainer Robert Wendt sah beim Heimspiel gegen die Freibeuter so viel Gutes seines Teams, doch am Ende jubelten die Gäste.

Magdeburg - Jüngst spielte sich in der Halle am Hegelgymnasium schier Unglaubliches ab. Und aus Sicht des gastgebenden USC total Bitteres. Zur Halbzeit hatten sie gegen die Freibeuter 2010 aus Berlin mit 34:33 geführt. Nach 28 Minuten hatten sie den Vorsprung gar auf 18 Punkte ausgebaut. Es wirkte also so, als wäre der Heimsieg in der 2. Regionalliga Ost eingetütet.