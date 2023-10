Der USC Magdeburg befindet sich allein unter Berliner Mannschaften in der 2. Regionalliga Ost. Nun steht das Heimspiel gegen Wedding an.

Sarah Schulze (am Ball) will mit den USC-Damen die ersten Saisonpunkte sammeln.

Magdeburg - Janine Heindorf benötigt nicht viele Worte, um die 2. Regionalliga Ost zu beschreiben. Denn die Situation ist für die Trainerin und ihre Basketballerinnen des USC Magdeburg eine recht Besondere: Die Elbestädterinnen sind Aufsteiger und das einzige Team, das nicht aus Berlin kommt. Gegner einschätzen? Schwierig. Deshalb „ist jedes Spiel für uns eine Überraschungskiste“, sagt Heindorf und lacht.

Die Gegner sind also völlig unbekannt – in so vielen Bereichen. „Wir können nicht sagen, was uns beim Gegner für eine Altersstruktur erwartet oder in welcher körperlicher Verfassung er sich befindet“, berichtet Heindorf. Deshalb bleibt für sie und ihren Kader nur eines: der Fokus auf sich selbst. Wie bereits am ersten Spieltag, aus dem der USC trotz der 56:63 (25:29)-Niederlage bei Alba Berlin gute Erkenntnisse zog.

Eine personelle Verstärkung

„Wir haben uns sehr gut geschlagen für das erste Spiel. Alba Berlin ist sehr eingespielt, hat in der Regel Auswahlspielerinnen im Leistungszentrum und war schließlich in den vergangenen beiden Jahren jeweils Tabellenerster der Liga zum Abschluss der Saison“, erklärt Heindorf über Alba. Im Duell mit den Hauptstädterinnen fiel auf: Vor dem gegnerischen Korb muss sich der Ertrag des USC noch verbessern.

Dagegen ist die Physis beim Universitätssportclub laut Heindorf positiv zu bewerten. Gut tut dem Kader zudem, dass er personell nahezu unverändert geblieben ist. Die Mischung aus jungen Spielerinnen und erfahrenen Akteurinnen stimmte bereits in der Vorsaison. Und mit Maggy Rode schloss sich dem USC sogar eine neue Flügelspielerin an.

Sie hat zuvor in der 1. und 2. Regionalliga in Wusterwitz (Brandenburg) gespielt und ist Heindorfs Einschätzung nach „eine gute Verstärkung für uns“. Eine weitere neue Spielerin kommt aus den eigenen Reihen: Antje Skorsetz. Sie befand sich zuletzt in Elternzeit und ist „eine große Verstärkung, wenn sie im Team ist“, meint die Trainerin.

„Die Spielerinnen sollen Spaß haben“

Sie und ihre Damen gehen den Liga-Alltag im Wettkampf mit den Berliner Mannschaften ohnehin recht entspannt an. Heindorf hält die Saisonziele daher einfach: „Die Spielerinnen sollen an erster Stelle Spaß haben und sich individuell weiterentwickeln. Sie sollen weiter als Team arbeiten.“ Letzteres zeigte der USC schon im ersten Duell, in dem „wir noch nicht unser komplettes Können gegen das beste Team der Liga gezeigt haben“. Diese Anmerkung ist aber kein Vorwurf, es ist lediglich etwas „Luft nach oben“ beim USC, der heute sein erstes Heimspiel bestreitet.

In der Uni-Sporthalle am Schroteplatz empfangen die Elbestädterinnen an diesem Sonntag die Weddinger Wiesel (12 Uhr), die noch nicht ins Punktspielgeschehen eingegriffen haben. Den vermeintlich fehlenden Rhythmus des Kontrahenten, aber auch den heimischen Hallenboden will sich der USC zu seinem Vorteil nutzen.

Heimspiele findet Heindorf ohnehin am besten. Schließlich kennt ihr Team die eigene Halle in- und auswendig. Auswärts sind dagegen „die Lichtverhältnisse differenzierter, das Material an den Körben – ob Plexiglaswand oder Holzmaterial – kann sich unterscheiden oder man hat anderen Parkettboden. Das ist alles Gewöhnungssache und man muss sich einspielen“.

Einspielen braucht sich der USC in der heimischen Halle dagegen wohl nicht. Und er will auch nicht lange auf die ersten Punkte der neuen Saison warten. Die Wartezeit können die Damen morgen schon beenden.