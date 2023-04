Das zweite Team des 1. FC Magdeburg wird sich an diesem Sonntag mit dem Tabellenzweiten duellieren, die Fortuna will endlich mal wieder siegen und beim MSC Preusssen freuen sie sich darüber, erholt zu sein.

Verbandsliga: Das erwartet die Magdeburger Teams an diesem Wochenende

Bennet Kluge zieht im Mittelfeld des 1. FC Magdeburg normalerweise die Fäden. Ob er an diesem Sonntag spielen kann, ist jedoch fraglich. Denn der 20-Jährige ist angeschlagen.

Magdeburg - Die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg kann dem fest angepeilten Aufstieg in die Oberliga an diesem Sonntag einen großen Schritt näherkommen. Denn die Blau-Weißen empfangen ab 13 Uhr den SSC Weißenfels – ihren einzigen Konkurrenten im Aufstiegskampf – und können den Abstand vergrößern. Der SV Fortuna spielt an diesem Sonnabend ab 15 Uhr daheim gegen Schlusslicht CFC Germania. Die Gastgeber wollen endlich mal wieder einen Sieg feiern. Zur selben Zeit gastiert der MSC Preussen bei Blau-Weiß Dölau.