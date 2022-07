Verbandsliga: Die Zeit der Endspiele beginnt

Während der SV Fortuna souverän von der Spitze grüßt, beginnt für den MSC Preussen der Kampf um den Klassenerhalt. Beide Magdeburger Mannschaften starten am Wochenende mit Heimspielen in die Abstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga.

Magdeburg - In der Woche nach dem letzten Spiel in der Nordstaffel hat Dirk Hannemann seiner Mannschaft Zeit gegeben, um zu verschnaufen, und sich selbst, um die ersten Gespräche über die Zukunft zu führen. Diese Mannschaft, das ist schon mal sicher, wird nicht älter. Denn viele der Akteure, die altersbedingt im Sommer den Sprung von den A-Junioren in die erste Mannschaft wagen, wollen die Herausforderung am Schöppensteg auch annehmen. Und sie sollen mit dafür sorgen, „dass wir nach einer guten Saison in diesem noch eine bessere im nächsten Jahr spielen“, blickt Fortunen-Coach Hannemann voraus.