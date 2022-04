Verbandsliga: Fortuna rettet Sieg ins Ziel

Magdeburg - Inzwischen hat man eine ganz gute Vorstellung davon, wie es aussieht, wenn Fortuna „mit Leidenschaft verteidigt“. Darüber berichtete nämlich Patrick Richter, der Co-Trainer des Fußball-Verbandsligisten vom Schöppensteg, nach dem 1:0 (1:0)-Sieg am Sonnabend gegen den SC Bernburg. Viel Leidenschaft war auch nötig in diesem Duell der Abstiegsrunde vor 32 Zuschauern: Weil erstens der Gastgeber in der ersten Halbzeit zu viele Chancen vergab und weil zweitens der Gast nach dem Wechsel alles auf Angriff setzte. Richter, der den aus privaten Gründen verhinderten Dirk Hannemann an der Seitenlinie vertrat, erklärte aber auch zum Sturmlauf („Sie haben alles nach vorne geworfen und sich körperlich sehr stark gewehrt“) der Bernburger: „Wir haben relativ wenig zugelassen, viele Standards haben wir gut verteidigt und einmal konnte unser Torhüter Emirhan Ulubay den Ball aus der Ecke kratzen.“