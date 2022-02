Verbandsliga-Fußballer von SV Fortuna peilen Aufstiegsrunde an

Gehen mit mehreren Zielen in die Verbandsliga-Rückrunde: Kerem Genc (links) und Fortuna Magdeburg.

Magdeburg - In der Wintervorbereitung wird einiges ausprobiert, um nach der coronabedingten Pause wieder in Form zu kommen. Daher ist es normal, wenn noch nicht alles auf Anhieb funktioniert. So auch beim SV Fortuna Magdeburg. Der Fußball-Verbandsligist absolvierte bislang zwei Testspiele, die jeweils deutlich verloren wurden. Auf das 1:5 bei der SG Union Sandersdorf folgte ein 2:8 (1:3) bei der A-Jugend des VfL Wolfsburg aus der Bundesliga Nord/Nordost.