Magdeburg - An diesem Wochenende treten die Verbandsligisten zum ersten regulären Rückrunden-Spieltag an. Die drei Magdeburger Mannschaften befinden sich in sehr unterschiedlichen Situationen. Während der MSC Preussen (13.) am Sonnabend ab 14 Uhr daheim gegen den BSV Ammendorf ein ganz anderes Gesicht zeigen möchte als vor einer Woche, will das zweite Team des 1. FC Magdeburg am Freitag ab 18.30 Uhr beim VfB 1906 Sangerhausen den Status als Aufstiegsfavorit untermauern. Der SV Fortuna (11.) tritt indes am Freitag ab 19 Uhr erstmals in diesem Jahr in der Liga an: Das Team ist zu Gast bei Rot-Weiß Thalheim.