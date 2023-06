Während bei Preussen mit der Partie bei Saxonia Tangermünde an diesem Wochenende weitaus mehr zu Ende geht als die Serie, schließen sie bei der Fortuna die Saison rund um das Heimspiel gegen den SSV Gardelegen feierlich ab.

Magdeburg - Ein letztes Mal in dieser Saison duellieren sich an diesem Wochenende die Verbandsliga-Fußballer um Punkte. Der SV Fortuna und der MSC Preussen spielen jeweils an diesem Sonnabend ab 15 Uhr.

Beim Verein vom Schöppensteg ist Sommerfest. Den Auftakt stellte ein Nachwuchsturnier am Donnerstag dar. Am Freitag folgte ein vereinseigenes Kleinfeldturnier mit Jugend- und Herrenteams. Die...