Die Hinrunden-Partie gegen Gardelegen können die Preussen als ein gutes Omen sehen: Denn da schlugen sie den Kontrahenten, den sie nun am Sonnabend empfangen. Und auch der FCM II und der SV Fortuna haben gute Erinnerungen an ihre Gegner.

Verbandsliga: Was für die Magdeburger Teams an diesem Wochenende ansteht

Viele Wochen ist es nun her, dass Arbnor Dervishaj (rechts) und seine Gefährten des MSC Preussen bislang letztmalig daheim spielten. Sie empfingen in dieser Partie Anfang Februar Halle-Ammendorf.

Magdeburg - Für den MSC Preussen wird es sich am Sonnabend fast schon ungewohnt anfühlen: Das erste Mal seit sechs Wochen tritt die Elf von Torsten Marks in der Verbandsliga daheim an – ab 14 Uhr gegen den SSV Gardelegen. Die Reserve des 1. FC Magdeburg und der SV Fortuna sind hingegen in der Fremde gefordert. Der FCM II gastiert am Sonnabend ab 15 Uhr beim SV Dessau, die Fortuna zur selben Zeit beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen.