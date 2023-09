Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Es war fast wie in einem Film. Aus den Boxen des GutsMuths-Stadions tönte die berühmteste Fußballhymne der Welt, als Olaf Milz zu seiner Auswertung ansetzte. Ausgerechnet: „You’ll never walk alone.“ Der Song, in dem besungen wird, auch in schwierigen Zeiten nie den Mut zu verlieren, den Kopf nicht hängenzulassen, keine Angst vor dem Dunkeln zu haben. Ausgerechnet also jenes Lied, das so präzise zur aktuellen Lage des MSC Preussen passt.