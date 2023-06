Ottersleben - Oliver Malchau hatte am Sonntag nicht so viel Zeit nach dem Spiel in der Fußball-Landesliga. Genauer gesagt, waren es eine Minute und 20 Sekunden, in denen der Trainer des VfB Ottersleben die Möglichkeit hatte, seine Gefühlswelt unmittelbar nach dem 3:0 (3:0) gegen den TuS Wahrburg, bei dem Damian Leuschner (9.) und Anton Fink (19., 45.+1) trafen, zusammenzufassen. Schließlich bedeutete der Sieg das, was auf seinem mittlerweile vom Bier durchnässten schwarzen Shirt in weißen Buchstaben stand: „Meister ’23 – nächster Stop Verbandsliga“.

