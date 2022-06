VfB Ottersleben II geht mit Pole Position ins Stadtoberliga-Saisonfinale

Der VfB Ottersleben II hat seine Pflichtaufgabe mit Bravour bestanden. Mit dem klaren 6:0-Erfolg gegen den USC geht die Mannschaft von Dennis Wanzek als Tabellenführer in den letzten Spieltag – und will die Saison dann mit Meisterschaft und Landesklasse-Aufstieg krönen.

Magdeburg - Lautstark feierten die Fußballer des VfB Ottersleben II am Dienstagabend ihren Erfolg. „Spitzenreiter, Spitzenreiter“, hallte es aus dem Mannschaftskreis am Schwarzen Weg durch den Südwesten Magdeburgs. Ausgelassen lagen sich die Spieler in den Armen – und Trainer Dennis Wanzek mittendrin. „Wir haben unsere Pflichtaufgabe gelöst“, befand der 51-Jährige mit einem dicken Grinsen. Denn nach dem 6:0-Erfolg im Nachholspiel gegen den USC hat die VfB-Reserve die Stadtmeisterschaft und den Landesklasse-Aufstieg vor dem Saisonfinale nun in eigener Hand.