Andreas Bode (gegen Julien Schnelder und Jonas Kroll/am Boden) verpasste am Sonnabend in dieser Szene den möglichen Ausgleich.

Ottersleben - Andreas Herbst hatte es ja im Gefühl, dass ihm etwas Großartiges gelingen könnte. Der 43-Jährige musste sich dann bis zur 74. Minute gedulden, ehe sein Trainer ihn im Spiel gegen die Olvenstedter Germanen einwechselte. Und er musste noch einmal eine Viertelstunde warten, bis der Ball vor seinen Füßen fiel, er kurz Anlauf nahm und das Leder zum Endstand versenkte (90.+1). „Tor des Jahres“ nannte Coach Dennis Wanzek den Treffer aus 55 Metern, der einen ganz besonderen Jubel von Herbst und seinen Gefährten vom VfB Ottersleben II nach sich zog. „Er hatte mir schon am Morgen eine Nachricht geschickt und gesagt, dass er heute treffen wird“, erklärte Wanzek nach dem 4:2 (2:1)-Erfolg seiner Elf in der Fußball-Landesklasse 2 am Sonnabend am Schwarzen Weg.