Der SV Fortuna führte, doch dann schlug der VfB Ottersleben zurück – und sicherte sich den Sieg. Für die Fortunen ist der Fehlstart in die Verbandsliga-Saison damit perfekt. Im Spiel des MSC Preussen fiel hingegen das Tor des Tages bereits in der zweiten Minute.

Magdeburg - Damian Leuschner breitete die Arme aus und ließ sich einfach feiern. Der Jubel und das Siegerlächeln des Torschützen des VfB Ottersleben zum 3:1 (0:1)-Enstand am Sonnabend im Stadtderby der Fußball-Verbandsliga gegen den SV Fortuna war die logische Folge von verrückten sechs Minuten, in denen die Gastgeber den Spielverlauf auf den Kopf stellten.

Anton Fink (58.) per „sehenswertem Treffer“, wie es VfB-Coach Oliver Malchau beschrieb, sowie Dominic Carl (60.) und Leuschner (64.) per Kopf drehten binnen sechs Minuten die Partie, in der zuvor Nick Wenner sich bei den Gästen in die Torschützenliste eintrug, für den Aufsteiger. Die Schwächephase innerhalb dieses kurzen Zeitraums ließ Dirk Hannemann ratlos zurück. „Wir sind einfach nicht wach. Drei Tore in sechs Minuten zu kassieren, das ist verbandsligaunwürdig“, meinte der 53-Jährige, dessen Team „auf 2:0 hätten stellen können“. Durch Nils Lange oder auch Fabian Karow.

Das 1:1 war für Fortuna ein Nackenschlag und für uns ein Zeichen, dass hier noch etwas geht. VfB-Trainer Oliver Malchau

Doch das tat die Elf vom Schöppensteg allerdings nicht und bekam die Quittung dafür – in Form der vierten Niederlage im fünften Spiel. Deshalb steht das Team auf dem drittletzten Tabellenplatz mit nur einem Zähler. „Jetzt kann man von einem Fehlstart sprechen“, so Hannemann, der den Gegner lobte: „Ottersleben ist kein Kanonenfutter. Die haben auch Bock und können Fußball spielen. Sie haben es gut gemacht, nutzten ihre Chancen und haben es erzwungen.“ Das sah auch Oliver Malchau im Lager des VfB so. „Das 1:1 war für Fortuna ein Nackenschlag und für uns ein Zeichen, dass hier noch etwas geht. Diese sechs Minuten waren einfach unsere Minuten“, sagte der 38-Jährige, dessen Mannschaft Tabellenzehnter ist und nach vier Partien sechs Zähler gesammelt hat. „Vor der Saison haben wir gesagt: Wenn wir aus vier Spielen sechs Punkte holen, dann ist das ein guter Start“, freute sich Malchau, der ergänzte: „Wir entwickeln uns langsam zu einem ernstzunehmenden Gegner.“

Solch einer will auch der SV Fortuna sein. Doch beim Tabellen-17. geht es erst einmal darum, die schwere Situation zu analysieren und Lösungen zu finden. Am besten schon an diesem Mittwoch. Dann geht es ab 19 Uhr zu Hause gegen Saxonia Tangermünde. Die Ostaltmärker haben auch keinen guten Start hingelegt und verloren alle fünf Partien. Mehr Kellerduell geht also nicht am Schöppensteg, wo Fortuna die Wende schaffen will. „Wir haben die Chance, etwas geradezubügeln. Das haben wir an jedem Spieltag vor. Aber wenn wir weiter so unkonzentriert sind, dann wird es auch gegen Tangermünde schwer“, so Hannemann, der sein Team in einer Phase sieht, in der „jeder Ball drin“ und es gleichzeitig „schwer ist, den Schalter umzulegen“.

Ottersleben ist kein Kanonenfutter. Die haben auch Bock und können Fußball spielen. Fortuna-Trainer Dirk Hannemann

Das sollte Fortuna allerdings schleunigst tun. Denn laut Hannemann „sollten wir erst mal schauen, dass wir nicht bis zum Winter unten in der Tabelle festsitzen. Wir müssen irgendwann punktmäßig liefern.“ Vielleicht klappt es ja am Mittwoch. Und vielleicht reitet Ottersleben an jenem Abend weiter auf der Erfolgswelle bei Bitterfeld-Wolfen (19 Uhr).

MSC Preussen verliert durch ein unglückliches Eigentor

Das hat Lukas Pakebusch auch nicht gewollt, dass der Ball direkt von seinem Körper ins Tor springt. Das geschah bereits in der zweiten Minute des Verbandsliga-Punktspiels zwischen dem MSC Preussen und Blau-Weiß Dölau. Und noch viel unglücklicher daran war: Das Tor bedeutete bereits den Endstand. Der MSC verlor vor 38 Zuschauern mit 0:1 (0:1).

Christoph Albrecht war natürlich enttäuscht – und nicht etwa ob des Eigentores, sondern ob der Niederlage. „Das Spiel hätte auch 5:4 oder 5:5 ausgehen können“, berichtete der MSC-Trainer, der ein Sonderlob für seinen Keeper übrig hatte: „Nathan Ghazbaf hat bei vier oder fünf richtig guten Chancen der Dölauer überragend gehalten.“ Belohnt wurde dies aber nicht mit einem Mannschaftserfolg. Denn die Preussen selbst vergaben ebenso viele und zudem große Möglichkeiten. „Beide Torhüter haben an diesem Tag sehr gute Leistungen gezeigt“, erklärte der 33-jährige Albrecht. Jonas Degenhardt stand zwischen den Pfosten des Gästetores.

Gezeigt hat der MSC letztlich auch ein große Moral. „Ich denke, dass wir mit zehn Mann besser waren als Dölau mit elf.“ In der 79. Minute sah der polnische Neuzugang Jan Grzybek der Preussen die Rote Karte. Erst hatte er sich provozieren lassen, dann konnte er sich nicht halten. In Unterzahl mühten sich die Preussen letztlich vergeblich, doch noch den ersten Punkt in dieser Saison zu sammeln. Den nächsten Anlauf dazu nehmen die Sudenburger am Mittwochabend bei Rot-Weiß Thalheim (19 Uhr).