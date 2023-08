Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ottersleben - Philip Witte humpelte in den letzten Minuten der ersten Hälfte über den saftigen Rasenplatz. Doch an Aufgabe dachte der 22-Jährige nicht. Und so geschah es, dass der Angreifer mit einem Pass in die Spitze geschickt wurde, er den ersten, den zweiten Dölauer austanzte und auch den Keeper überwand zur 2:0-Führung des VfB Ottersleben. Mit dem Halbzeitpfiff. Trainer Oliver Malchau berichtete, dass „ich ihn in der Kabine ausbremsen musste“, denn Witte wollte unbedingt zurück auf den Platz am Schwarzen Weg. Doch noch am Abend stellte sich heraus: Er hat sich einen Außenbandriss im rechten Knöchel zugezogen, was für ihn eine Zwangspause von womöglich sechs Wochen bedeutet.