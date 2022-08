VfB Ottersleben startet eindrucksvoll

Gelungener Saisonstart für den VfB Ottersleben. Der Vorjahresvierte besiegte den letztjährigen Zweiten der Fußball-Landesliga Nord, Union Schönebeck, eindrucksvoll und auch in der Höhe verdient mit 4:1 (2:1).

Ottersleben - Da konnte Vereinspräsident Wigbert Schwenke sich beruhigt schon zur Halbzeitpause zu einer lange geplanten Familienfeier aufmachen. Denn bei seinem VfB Ottersleben gefiel am Sonnabend zum Saisonauftakt in der Fußball-Landesliga Nord nicht nur die Spielfreude mit den sehenswerten Toren, sondern auch die vorhandene Ruhe am Ball und das Auge für den Nebenmann, das über weite Strecken gut funktionierende Passspiel.