VfB Ottersleben träumt vom Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga

Am Dienstag startet der VfB Ottersleben in die Vorbereitung auf die neue Saison. Das Team von Trainer Oliver Malchau geht mit großen Ambitionen in die Fußball-Landesliga. Der VfB möchte ein Wort um den Aufstieg mitreden.

Der VfB Ottersleben will in der kommenden Saison häufig jubeln und ein Wort um den Aufstieg mitsprechen.

Magdeburg - Der VfB Ottersleben hat große Ambitionen. Nach Platz vier in der Vorsaison möchte der Fußball-Landesligist den nächsten Schritt gehen und in die Spitzengruppe der Liga vorstoßen. „Wir wollen nicht um Platz drei spielen“, betont Trainer Oliver Malchau. Aus diesem Grund hat der 37-Jährige sein Team bereits am vergangenen Donnerstag erstmals zum Training gebeten. Die erste Einheit war jedoch ein lockerer Aufgalopp mit Fußballtennis und anderen Spielchen. „Scharf geht es am Dienstag los“, blickt er voraus.