Der VfB Ottersleben kassiert in Niederndodeleben seine dritte Saisonniederlage. Doch von einem Rückschlag will Trainer Oliver Malchau nicht sprechen.

Magdeburg - Von einem Rückschlag wollte Oliver Malchau erst gar nicht reden. „Wir stehen immer noch an der Spitze und haben jetzt drei Heimspiele in Serie“, betonte der Coach des VfB Ottersleben nach der dritten Saisonniederlage seiner Fußballer in der Landesliga Nord. Nach diesen drei Spielen ist die Saison beendet. Und der VfB will dann noch immer an der Spitze stehen und den Aufstieg in die Verbandsliga feiern.