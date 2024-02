Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ottersleben - Diese Begegnung wäre womöglich anders verlaufen, wenn Elias Kühne an der Platte gestanden hätte, wenn Union Schönebeck also nicht die Position hätte tauschen müssen. Elias Kühne ist die Nummer eins der Schönebecker, ein 13-jähriges riesiges Talent im Tischtennis, das in dieser Verbandsliga-Saison mit einer Bilanz von bislang 13 Siegen bei sieben Niederlagen überzeugen konnte. Der aber wiederum auch noch ein Leben neben der Platte genießt. Und genossen hat er dieses am vergangenen Sonnabend in seinem Urlaub, während seine Mannschaft sich mit 1:9 beim VfB Ottersleben geschlagen geben musste. Weil Kühne eben fehlte. Und weil der VfB an diesem Tag einfach zu gut war.