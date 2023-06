Der Uni-Triathlon zählt zu den traditionsreichen Sportveranstaltungen in Magdeburg. Nun ging die 34. Ausgabe am Barleber See über die Bühne.

Veranstaltung am Barleber See

Magdeburg - Als Leonard Fritze beim Uni-Triathlon am Barleber See ins Ziel einlief, wusste der 18-Jährige noch nichts von seinem Erfolg. Denn bei der Veranstaltung starteten die Teilnehmer in drei Wellen, so dass sie ihre Gesamtplatzierung bei Überquerung der Ziellinie nicht wussten. Im Endbereich angekommen, erfuhr Fritze dann aber über die Mikrofonanlage von seinem Gesamtsieg. „Geil! Ja“, schrie der Sportler

von den Fahrrad Magdeburg Trimagos seine riesige Freude raus und umarmte erst einmal mit vollem Schwung seine Liebsten, die auf ihn warteten, und sackte daraufhin erschöpft auf dem Boden nieder.