Magdeburg - Mit insgesamt acht Einsätzen im Saisonverlauf von Anfang Mai bis Ende August war der Spielplan für die Magdeburg Virgin Guards im Jahr 2022 ziemlich luftig. Ganz anders sieht es für die American Footballer in dieser Regionalliga-Saison aus. Am vergangenen Sonntag war die Garde bei der 29:44-Heimniederlage gegen Tabellenführer Cottbus Crayfish bereits zum siebten Mal in acht Wochen gefordert. Entsprechend groß ist die Freude, nun zur Abwechslung mal an zwei Wochenenden Pause zu haben.