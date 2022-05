Virgin Guards wollen sich entwickeln und die Klasse halten

Die Footballer der Virgin Guards haben mit zwei Siegen einen guten Start in die Regionalliga Ost hingelegt – und damit die Basis für eine erfolgreiche Saison geschaffen.

Jung, frisch und erfolgreich: die Virgin Guards um Quarterback Friedemann Schlicht (l.). Sein Trainer Harald Voelkel ist mit zwei Siegen zum Start in die Regionalliga Ost ebenfalls zufrieden.

Magdeburg - Wenn Harald Voelkel über American Football spricht, ist er in seinem Element. Für diese Sportart ist der Trainer schlichtweg Feuer und Flamme. Noch mehr ins Schwärmen gerät der 51-Jährige allerdings mit Blick auf die bisherigen Leistungen seiner Mannschaft. Die Virgin Guards sind mit zwei Siegen in die neue Saison der Südstaffel der Regionalliga Ost gestartet. Somit sollte Voelkel nach dieser Ausbeute eigentlich nichts zu beanstanden haben. Doch seine Liebe fürs Detail ist letztlich zu groß, um sich so leicht zufrieden zu geben.