Volleyball: USC Magdeburg verliert deutlich gegen SC Potsdam II

Auch zu Beginn der Abstiegsrunde der 3. Liga Nord setzte sich das Hauptproblem der USC-Volleyballerinnen fort. Bei der Niederlage gegen den SC Potsdam II mangelte es erneut an Konstanz.

USC-Trainerin Anja Bechmann (Mitte) übte harsche Kritik am Auftritt ihres Team gegen den SC Potsdam II.

Magdeburg - Gerade einmal 61 Minuten hatte es am Sonnabend gedauert, ehe die 0:3-Heimniederlage (-11, -13, –19) für die USC-Frauen gegen den SC Potsdam II zum Auftakt der Abstiegsrunde in der 3. Volleyball-Liga Nord besiegelt war. Der Klassenerhalt rückt damit in immer weitere Ferne. Ganz zum Unmut von USC-Trainerin Anja Bechmann, die unmittelbar nach dem Spielende deutliche Worte fand. „Ich habe das Gefühl, ich spreche eine andere Sprache als mein Team“, sagte Bechmann: „Ich war sauer, weil sie die taktischen Vorgaben nicht umgesetzt haben. Wir sind nicht konsequent und machen zu viele Fehler.“