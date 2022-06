Volleyballer des USC Magdeburg siegen vor dem Drittliga-Spitzenspiel

Christoph Liebsch (am Ball) hat eine starke Leistung gegen den VC Olympia Berlin II gezeigt. Für ihn und die Mannschaft geht es nun am kommenden Sonnabend zum Spitzenspiel nach Schöneiche.

Magdeburg - Marko Schulz hat ein ganz gutes Gespür für die richtige Anekdote, mit der seine Geschichte über ein Spiel beginnt. Im Falle des Spiels seiner Mannschaft gegen den VC Olympia Berlin II bedeutete dies: mit dem allerersten Ballwechsel. „Ein gelegter Ball“, beginnt Schulz also diese Geschichte, „ist mitten in unser Feld gefallen. Und keiner hat sich bewegt.“ Außer Marko Schulz. Ganz sicher. Und seine Stimme erhob er in jenem Moment außerdem.