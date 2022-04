Vor dem Spitzeduell: HSV und BSV bestehen die Generalprobe

Die Damen des HSV und des BSV 93 liefern sich einen Zweikampf um die Tabellenspitze. Beide Teams meisterten die Generalprobe vor dem direkten Aufeinandertreffen in der Sachsen-Anhalt-Liga.

Gerüstet für das kommende Magdeburger Spitzenspiel mit dem BSV gegen den Tabellenführer HSV: Leonie Wesslowski. Mit ihrer Mannschaft gewann sie in der Sachsen-Anhalt-Liga und stach mit elf Toren heraus.

Magdeburg - Einen Gedanken an das kommende Duell verschwenden beide Trainer noch nicht. Zunächst einmal galt es, die Siege des vergangenen Wochenendes zu genießen. Erst dann wollten sich die Coaches Harry Jahns vom HSV und Frank Eckstein vom BSV 93 mit dem Magdeburger Spitzenduell am Sonnabend in der Handball-Sachsen-Anhalt-Liga der Frauen befassen. Immerhin: Vor dem gemeinsamen Kräftemessen scheinen sich beide Vertretungen warmgelaufen zu haben. Denn sie lösten ihre zuletzt kniffligen Aufgaben mit Bravour.